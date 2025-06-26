Социалисты в парламенте Франции все же инициировали вотум недоверия премьеру
Социалистическая партия в Национальной ассамблее осуществила свои угрозы и внесла инициативу вотума недоверия правительству Франсуа Байру из-за отсутствия уступок в вопросе пенсионной реформы.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Фракция социалистов 26 июня внесла инициативу о вотуме недоверия правительству Байру на основании того, что он не захотел вносить проект для пересмотра непопулярной пенсионной реформы.
Инициатива, подписанная 66 депутатами фракции, изначально не имеет шансов на успех – в частности, вотум недоверия невозможен без поддержки ультраправого "Национального объединения".
В партии уже дали понять, что готовы рассматривать такой шаг не раньше осени, чтобы иметь рычаг давления на премьера во время дебатов по бюджету.
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