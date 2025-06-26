Греція хоче, щоб Лівія співпрацювала для зупинки нелегальних мігрантів

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер заявив, що Лівія повинна співпрацювати з Грецією та Європою, щоб зупинити зростання міграційного потоку з цієї північноафриканської держави.

Заяву Міцотакіса наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Останніми місяцями в Європу морем прибуває дедалі більше мігрантів із північної Африки, зокрема охопленого війною Судану, а також із Близького Сходу.

У понеділок Греція оголосила, що направить два фрегати та ще одне судно до територіальних вод біля Лівії, щоб стримати прибуття мігрантів на південні острови Крит і Гавдос.

"Я поінформую своїх колег про суттєве зростання кількості людей, які прибувають зі східної Лівії, і попрошу підтримки з боку Європейської комісії, щоб негайно розв'язати це питання", – сказав Міцотакіс перед самітом Європейського Союзу, що розпочався в четвер у Брюсселі.

Міцотакіс наголосив, що лівійська влада повинна співпрацювати з Грецією, аби зупинити відплиття мігрантів або розвертати їх ще до того, як вони залишать територіальні води Лівії.

Він також повідомив, що єврокомісар з питань міграції, а також міністри Італії, Греції та Мальти на початку липня відвідають Лівію для обговорення ситуації.

Після повстання 2011 року, яке призвело до повалення диктатора Муаммара Каддафі, у Лівії панує слабка система правопорядку, а сама країна вже понад десятиліття розділена на східну і західну частини через внутрішні конфлікти.

Нагадаємо, весною стало відомо, що Греція може втратити фінансування від Frontex, оскільки прикордонне агентство ЄС розслідує 12 відкритих справ про потенційні порушення прав людини мігрантів на її кордонах.