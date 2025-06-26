Греция хочет, чтобы Ливия сотрудничала для остановки нелегальных мигрантов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг заявил, что Ливия должна сотрудничать с Грецией и Европой, чтобы остановить рост миграционного потока из этого североафриканского государства.

Заявление Мицотакиса приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В последние месяцы в Европу морем прибывает все больше мигрантов из северной Африки, в частности охваченного войной Судана, а также с Ближнего Востока.

В понедельник Греция объявила, что направит два фрегата и еще одно судно в территориальные воды возле Ливии, чтобы сдержать прибытие мигрантов на южные острова Крит и Гавдос.

"Я проинформирую своих коллег о существенном росте количества людей, прибывающих из восточной Ливии, и попрошу поддержки со стороны Европейской комиссии, чтобы немедленно решить этот вопрос", – сказал Мицотакис перед саммитом Европейского Союза, который начался в четверг в Брюсселе.

Мицотакис подчеркнул, что ливийские власти должны сотрудничать с Грецией, чтобы остановить отплытие мигрантов или разворачивать их еще до того, как они покинут территориальные воды Ливии.

Он также сообщил, что еврокомиссар по вопросам миграции, а также министры Италии, Греции и Мальты в начале июля посетят Ливию для обсуждения ситуации.

После восстания 2011 года, которое привело к свержению диктатора Муаммара Каддафи, в Ливии царит слабая система правопорядка, а сама страна уже более десятилетия разделена на восточную и западную части из-за внутренних конфликтов.

Напомним, весной стало известно, что Греция может потерять финансирование от Frontex, поскольку пограничное агентство ЕС расследует 12 открытых дел о потенциальных нарушениях прав человека мигрантов на ее границах.