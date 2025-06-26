В Греции вынесли приговор женщине, которая окурком вызвала масштабный пожар

Суд в Греции признал виновной женщину родом из Грузии, которая по неосторожности вызвала лесной пожар на острове Хиос, и приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

На суде задержанная, которая работала домработницей, призналась, что около 10 утра 23 июня бросила на землю окурок. Вскоре на том месте разгорелся пожар.

Женщину опознали по показаниям коллеги, который видел, как она выбрасывала мусор в этом районе, когда началось возгорание.

Задержанная утверждала, что пыталась потушить сигарету ногой, и извинилась за последствия. Суд над ней состоялся в порядке быстрого производства.

Кроме трех лет лишения свободы, с женщины также постановили взыскать 10 тысяч евро штрафа. Приговор не может быть заменен штрафом, и осужденную планируют перевести в тюрьму под Афинами.

Вызванный окурком пожар был одним из пяти, которые спалахнули на острове Хиос в последние дни.

Лесные пожары являются частым явлением в Греции во время жаркого и засушливого лета, а в последние годы становятся все большим вызовом из-за изменения климата.

В этом году правительство Греции мобилизует рекордное количество пожарных и почти удвоит парк беспилотников, чтобы противодействовать все возрастающей опасности лесных пожаров в жаркое время года.