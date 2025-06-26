Норвегія скерує $6 млн на підтримку жіночих організацій в Україні
Норвегія оголосила про надання 60 мільйонів норвезьких крон ($5,9 мільйона) українським жіночим організаціям у межах нової трирічної угоди з FOKUS (Форум жінок та розвитку).
Про це, як пише "Європейська правда", в четвер повідомив норвезький уряд.
Виділені Норвегією кошти будуть використані для підтримки ініціатив, спрямованих на зміцнення прав жінок, запобігання гендерному насильству та сприяння участі жінок у відновленні України.
"Жінки відіграють важливу роль як у боротьбі України за свободу, так і в зусиллях з відновлення країни. Для побудови вільної, справедливої та стабільної України необхідно інвестувати в зміцнення прав жінок та їх участь у цих процесах", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
Згідно з новою угодою з FOKUS, Норвегія надасть підтримку до 90 українських жіночих організацій, багато з яких розташовані в невеликих містах і віддалених районах.
Фінансування в межах угоди з FOKUS також буде використано для підтримки створення мереж жіночих організацій та посилення економічної та політичної участі жінок у житті суспільства.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре раніше оголосив, що його країна виділить 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.
Нагадаємо, більшість норвежців підтримують збільшення допомоги Україні.