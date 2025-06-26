Норвегия направит $6 млн на поддержку женских организаций в Украине

Норвегия объявила о выделении 60 миллионов норвежских крон ($5,9 миллиона) украинским женским организациям в рамках нового трехлетнего соглашения с FOKUS (Форум женщин и развития).

Об этом, как пишет "Европейская правда", в четверг сообщило норвежское правительство.

Выделенные Норвегией средства будут использованы для поддержки инициатив, направленных на укрепление прав женщин, предотвращение гендерного насилия и содействие участию женщин в восстановлении Украины.

"Женщины играют важную роль как в борьбе Украины за свободу, так и в усилиях по восстановлению страны. Для построения свободной, справедливой и стабильной Украины необходимо инвестировать в укрепление прав женщин и их участие в этих процессах", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Согласно новому соглашению с FOKUS, Норвегия предоставит поддержку до 90 украинским женским организациям, многие из которых расположены в небольших городах и отдаленных районах.

Финансирование в рамках соглашения с FOKUS также будет использовано для поддержки создания сетей женских организаций и усиления экономического и политического участия женщин в жизни общества.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьере ранее объявил, что его страна выделит 1 млрд евро гуманитарной и гражданской помощи Украине в 2025 году.

Напомним, большинство норвежцев поддерживают увеличение помощи Украине.