Мерц проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проти перегляду угоди про асоціацію Європейського Союзу з Ізраїлем через можливі порушення зобов'язань у сфері прав людини в секторі Газа.

Про це він заявив у вівторок, 24 червня, під час виступу в Бундестазі, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як відомо, Європейська комісія розпочала розслідування щодо можливого порушення Ізраїлем зобов'язань з прав людини відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем після того, як більшість країн ЄС закликали переглянути її з огляду на гуманітарну кризу в секторі Газа. На тлі цього Мерц оголосив позицію Німеччину щодо цього питання.

"Перегляд або навіть розірвання цієї угоди не стоїть на порядку денному федерального уряду [Німеччини]", – сказав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на зустрічі з колегами на початку цього тижня також виступив проти закликів призупинити угоду, аргументуючи це тим, що ЄС "потребує хороших відносин з Ізраїлем".

Німецький канцлер також закликав до припинення вогню в секторі Гази і до "гуманного поводження" з людьми, які там перебувають, "особливо з жінками, дітьми та людьми похилого віку".

Зазначимо, напередодні Мерц виступив на захист лідерів Ізраїлю та США за їх рішення бомбити іранські ядерні об'єкти, попри заклики європейських лідерів до дипломатичних заходів, щоб запобігти ескалації конфлікту.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що внутрішній аналіз виконання торговельної угоди між Європейським Союзом та Ізраїлем, проведений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS), виявив ознаки порушення Ізраїлем зобов’язань у сфері прав людини, які закріплені в статті 2 Угоди про асоціацію.

Повна зупинка Угоди про асоціацію або припинення політичних зв’язків потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС. У випадку ж часткового призупинення, наприклад, у сферах торгівлі чи енергетики, достатньо кваліфікованої більшості.

Попри малоймовірність повного призупинення торговельних зв’язків, більшість дипломатів вважають, що держави-члени доручать високій представниці ЄС Каї Каллас підготувати політичні варіанти реагування вже до середини липня.

Писали, що Італія виступає проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.