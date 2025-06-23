Італія проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем

Італія виступає проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем у зв'язку з імовірними порушеннями прав людини в Газі.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Таяні зазначив, що важливо підтримувати відкриті відносини з Ізраїлем, оскільки це сприяло б евакуації деяких цивільних осіб із сектора Гази.

"Наша позиція відрізняється від позиції Іспанії", – сказав італійський міністр, маючи на увазі заяву свого іспанського колеги Хосе Мануеля Альбареса.

Альбарес раніше заявив, що закликатиме Європейську раду схвалити негайну призупинку дії угоди, яка регулює відносини між ЄС та Ізраїлем, через "порушення прав людини", що вчиняються цією країною в секторі Гази.

Він також збирається просити про ембарго на продаж зброї Ізраїлю, а також про запровадження санкцій щодо осіб, які виступають проти рішення про створення двох держав.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що внутрішній аналіз виконання торговельної угоди між Європейським Союзом та Ізраїлем, проведений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS), виявив ознаки порушення Ізраїлем зобов’язань у сфері прав людини, які закріплені в статті 2 Угоди про асоціацію.

Повна зупинка Угоди про асоціацію або припинення політичних зв’язків потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС. У випадку ж часткового призупинення, наприклад, у сферах торгівлі чи енергетики, достатньо кваліфікованої більшості.

Попри малоймовірність повного призупинення торговельних зв’язків, більшість дипломатів вважають, що держави-члени доручать високій представниці ЄС Каї Каллас підготувати політичні варіанти реагування вже до середини липня.