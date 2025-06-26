Режим у Грузії полегшив переслідування за наклеп

Контрольований партією влади "Грузинська мрія" парламент Грузії в четвер остаточно ухвалив поправки до закону про свободу вираження, які полегшують переслідування за наклеп.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Поправки до закону про свободу вираження парламент Грузії розглянув у прискореному режимі – за два дні й здобув підтримку всіх 83 депутатів, присутніх на голосуванні.

Закон змінює визначення наклепу, виключивши з нього обовʼязкову умову про завдання шкоди, і переносить тягар доведення на відповідача – тобто саме він тепер має довести, що його заяви не є наклепом.

Також скасовується норма, яка захищає людину від відповідальності за наклеп, якщо її твердження служило суспільному інтересу або ж поширювалося за згодою потерпілого.

Ухвалений у Грузії закон передбачає скорочення терміну, відведеного на примирення сторін у суді, з одного місяця до десяти днів. Якщо публікації спростування чи виправлення буде недостатньо, суд зможе зобов'язати відповідача виплатити компенсацію.

Як заявив депутат від "Грузинської мрії" Давид Матикашвілі, закон матиме 100-денну ретроактивну силу, тобто поширюватиметься на заяви, зроблені за 100 днів до набуття законом чинності.

Критики побоюються, що запропоновані зміни можуть серйозно обмежити свободу слова в країні і використовуватися для тиску на ЗМІ, активістів і опозицію.

Нагадаємо, з осені 2024 року в Грузії тривають антиурядові протести, які супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.

Європейський парламент днями висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.