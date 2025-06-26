Режим в Грузии облегчил преследование за клевету

Контролируемый правящей партией "Грузинская мечта" парламент Грузии в четверг окончательно принял поправки к закону о свободе выражения, которые облегчают преследование за клевету.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Поправки к закону о свободе выражения парламент Грузии рассмотрел в ускоренном режиме – за два дня и получил поддержку всех 83 депутатов, присутствовавших на голосовании.

Закон меняет определение клеветы, исключив из него обязательное условие о нанесении вреда, и переносит бремя доказывания на ответчика – то есть именно он теперь должен доказать, что его заявления не являются клеветой.

Также отменяется норма, которая защищает человека от ответственности за клевету, если его утверждение служило общественному интересу или распространялось с согласия потерпевшего.

Принятый в Грузии закон предусматривает сокращение срока, отведенного на примирение сторон в суде, с одного месяца до десяти дней. Если публикации опровержения или исправления будет недостаточно, суд сможет обязать ответчика выплатить компенсацию.

Как заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, закон будет иметь 100-дневную обратную силу, то есть будет распространяться на заявления, сделанные за 100 дней до вступления закона в силу.

Критики опасаются, что предложенные изменения могут серьезно ограничить свободу слова в стране и использоваться для давления на СМИ, активистов и оппозицию.

Напомним, с осени 2024 года в Грузии продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.

Европейский парламент на днях выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Грузии, преследованием журналистов и нападками властей на демократические институты.