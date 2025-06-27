Глава Євроради: ЄС потрібна спільна система оборони, щоб стримувати агресію

Європейський Союз повинен докласти зусиль, аби створити систему оборони, здатну стримувати потенційну агресію.

Про це після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі заявив на пресконференції глава Євроради Антоніу Кошта, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві він наголосив, що у середу на саміті НАТО 23 держави-члени Європейського Союзу вирішили збільшити витрати.

"Сьогодні ми працювали над тим, як витрачати ефективніше. Інвестувати разом. Раціональніше. Дієвіше. Як одна команда. Через об’єднання попиту, спільні закупівлі, стандартизацію та спрощення", – сказав глава Євроради.

Він наголосив, що країнам ЄС не потрібні одні й ті самі оборонні спроможності, натомість потрібні ефективність і справедливий розподіл тягаря.

"Нам потрібно створити спільну європейську систему оборони, яка стримуватиме агресію", – заявив Кошта.

Для цього, додав він, ЄС вже втілює перший набір інструментів, серед яких: спільні європейські інвестиції в межах інструменту SAFE; збільшення національних інвестицій через використання захисного механізму Пакту стабільності та зростання; більше приватних інвестицій за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У зв’язку з цим Єврорада попросила Єврокомісію підготувати до саміту ЄС у жовтні дорожню карту щодо фінансування, необхідного для реалізації цих амбіцій.

У четвер, 26 червня, лідери ЄС затвердили висновки з безпеки та оборони, врахувавши рішення саміту НАТО в Гаазі.

Нагадаємо, Рада ЄС з загальних питань на засіданні 27 травня затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.