Глава Евросовета: ЕС нужна общая система обороны, чтобы сдерживать агрессию

Европейский Союз должен приложить усилия, чтобы создать систему обороны, способную сдерживать потенциальную агрессию.

Об этом после встречи лидеров ЕС в Брюсселе заявил на пресс-конференции глава Евросовета Антониу Кошта, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении он подчеркнул, что в среду на саммите НАТО 23 государства-члена Европейского Союза решили увеличить расходы.

"Сегодня мы работали над тем, как тратить эффективнее. Инвестировать вместе. Рациональнее. Действеннее. Как одна команда. Через объединение спроса, совместные закупки, стандартизацию и упрощение", – сказал глава Евросовета.

Он подчеркнул, что странам ЕС не нужны одни и те же оборонные возможности, а нужны эффективность и справедливое распределение бремени.

"Нам нужно создать общую европейскую систему обороны, которая будет сдерживать агрессию", – заявил Кошта.

Для этого, добавил он, ЕС уже внедряет первый набор инструментов, среди которых: совместные европейские инвестиции в рамках инструмента SAFE; увеличение национальных инвестиций за счет использования защитного механизма Пакта стабильности и роста; больше частных инвестиций при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В связи с этим Евросовет попросил Еврокомиссию подготовить к саммиту ЕС в октябре дорожную карту по финансированию, необходимому для реализации этих амбиций.

В четверг, 26 июня, лидеры ЕС утвердили выводы по безопасности и обороне, учитывая решения саммита НАТО в Гааге.

Напомним, Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, предусматривающий возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.