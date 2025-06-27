Санду відреагувала на затримання в РФ двох громадян Молдови, яких виставляють "шпигунами"

Президентка Молдови Мая Санду висловила жаль у зв’язку із затриманням у Росії двох громадян Молдови та натякнула, що не здивована цими випадками.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду відреагувала на затримання у Москві двох молдовських громадян 25 червня, про яких у ФСБ РФ заявили, що підозрюють їх у шпигунстві.

"Мені прикро, що ми опинилися у ситуації, коли наші громадяни, які їдуть у Росію у справах чи до родини, стикаються з такими проблемами… Це стосується не лише Молдови – так стається і з громадянами інших країн, які їздять у Росію. Нас турбує безпека наших громадян, тож просимо усіх бути дуже пильними, щоб не опинитись у подібній ситуації", – сказала Санду.

В МЗС Молдови раніше назвали безпідставними звинувачення ФСБ на адресу затриманих та звинуватили російську владу у залякуванні, а також нагадали про рекомендацію уникати поїздок до Росії через подібні ризики.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Молдову не впустили десятки росіян, які їхали на "чемпіонат з кікбоксингу".

Молдова не вперше відмовила у в’їзді на свою територію громадянам Росії, зокрема й повʼязаним із силовими структурами.