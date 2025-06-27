Санду отреагировала на задержание в РФ двух граждан Молдовы, которых выставляют "шпионами"

Президент Молдовы Майя Санду выразила сожаление в связи с задержанием в России двух граждан Молдовы и намекнула, что не удивлена этими случаями.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду отреагировала на задержание в Москве двух молдовских граждан 25 июня, о которых в ФСБ РФ заявили, что подозревают их в шпионаже.

"Мне жаль, что мы оказались в ситуации, когда наши граждане, которые едут в Россию по делам или к родственникам, сталкиваются с такими проблемами... Это касается не только Молдовы – так происходит и с гражданами других стран, которые ездят в Россию. Нас беспокоит безопасность наших граждан, поэтому просим всех быть очень бдительными, чтобы не оказаться в подобной ситуации", – сказала Санду.

В МИД Молдовы ранее назвали безосновательными обвинения ФСБ в адрес задержанных и обвинили российские власти в запугивании, а также напомнили о рекомендации избегать поездок в Россию из-за подобных рисков.

Напомним, ранее на этой неделе в Молдову не впустили десятки россиян, которые ехали на "чемпионат по кикбоксингу".

Молдова не впервые отказала во въезде на свою территорию гражданам России, в том числе и связанным с силовыми структурами.