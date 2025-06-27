У Британії заарештували чотирьох підозрюваних у пошкодженні військових літаків

Британська поліція заарештувала чотирьох людей у зв'язку з пропалестинськими протестами минулого тижня, під час яких військові літаки були облиті фарбою на авіабазі в Англії.

Про це повідомила британська влада у п’ятницю, 27 червня, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 27 червня, у Британії заарештували 29-річну жінку та двох чоловіків віком 36 і 24 роки за підозрою в скоєнні, підготовці або підбурюванні до терористичних актів.

Ще одна 41-річна жінка була заарештована за підозрою в пособництві.

Йдеться про інцидент, який стався 20 червня, коли пропалестинські активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.

Тоді у своїй заяві пропалестинська група Palestine Action заявила, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Після цього міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах.

Через декілька днів міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер офіційно оголосила про намір заборонити діяльність пропалестинської організації Palestine Action.