В Великобритании арестовали четырех подозреваемых в повреждении военных самолетов

Британская полиция арестовала четырех человек в связи с пропалестинскими протестами на прошлой неделе, во время которых военные самолеты были облиты краской на авиабазе в Англии.

Об этом сообщили британские власти в пятницу, 27 июня, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 27 июня, в Великобритании арестовали 29-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 36 и 24 лет по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к террористическим актам.

Еще одна 41-летняя женщина была арестована по подозрению в пособничестве.

Речь идет об инциденте, который произошел 20 июня, когда пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.

Тогда в своем заявлении пропалестинская группа Palestine Action заявила, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

После этого министр обороны Великобритании Джон Хили распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на базах.

Через несколько дней министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.