У Сербії тимчасово не курсують потяги через повідомлення про замінування

Національна залізнична компанія Сербії Srbijavoz тимчасово зупинила рух всіх пасажирських потягів у зв’язку з повідомленнями про замінування.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 27 червня, рух усіх сербських пасажирських поїздів тимчасово припинено до проведення перевірок у зв'язку з повідомленням про встановлення вибухових пристроїв на всіх поїздах і коліях.

У компанії додали, що анонімний дзвінок із повідомленням про ймовірні замінування всіх поїздів та колій надійшов о 10:18 за місцевим часом.

Нагадаємо, в Австрії у травні почали розслідування хвилі повідомлень про "замінування" по всій країні.

У німецькому місті закривали майже два десятки шкіл через листи з погрозами.

А вранці у четвер, 26 червня, три великих торгових центри у чеській столиці Празі не відкрилися у стандартний час через те, що поліція отримала повідомлення про нібито закладену вибухівку.