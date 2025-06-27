В Сербии временно не курсируют поезда из-за сообщения о заминировании

Национальная железнодорожная компания Сербии Srbijavoz временно остановила движение всех пассажирских поездов в связи с сообщениями о заминировании.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 27 июня, движение всех сербских пассажирских поездов временно приостановлено до проведения проверок в связи с сообщением об установке взрывных устройств на всех поездах и путях.

В компании добавили, что анонимный звонок с сообщением о вероятном заминировании всех поездов и путей поступил в 10:18 по местному времени.

Напомним, в Австрии в мае начали расследование волны сообщений о "заминировании" по всей стране.

В немецком городе закрывали почти два десятка школ из-за писем с угрозами.

А утром в четверг, 26 июня, три крупных торговых центра в чешской столице Праге не открылись в стандартное время из-за того, что полиция получила сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах.