Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России
Правительство Норвегии объявило о введении мер, которые соответствуют 17-му пакету санкций Европейского Союза против России.
Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, пишет "Европейская правда".
Новые санкции ЕС, которые ввела Норвегия, касаются почти 200 судов из "теневого флота", которые Россия использует для продажи нефти, а также физических и юридических лиц, которые помогают российскому военному комплексу.
"Санкции являются сигналом о том, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию", – подчеркнул норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.
Он назвал присоединение Норвегии к санкциям "важным вкладом в общее давление Европы на Россию за ее незаконную захватническую войну".
Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.
Ранее к этим ограничительным мерам присоединилась Швейцария.