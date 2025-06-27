Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России

Правительство Норвегии объявило о введении мер, которые соответствуют 17-му пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Новые санкции ЕС, которые ввела Норвегия, касаются почти 200 судов из "теневого флота", которые Россия использует для продажи нефти, а также физических и юридических лиц, которые помогают российскому военному комплексу.

"Санкции являются сигналом о том, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию", – подчеркнул норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Он назвал присоединение Норвегии к санкциям "важным вкладом в общее давление Европы на Россию за ее незаконную захватническую войну".

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

Ранее к этим ограничительным мерам присоединилась Швейцария.