У Греції кілька посадовців втратили посади через шахрайство з коштами ЄС

Грецькі посадовці, серед яких міністр міграції та колишній міністр сільського господарства Макіс Ворідіс, подали у відставку після того, як їхні імена з'явилися в матеріалах справи про скандал OPEKEPE – установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування.

Про це пише eKathimerini, передає "Європейська правда".

Як пише грецька газета, з посад пішли міністр міграції Макіс Ворідіс, заступник міністра закордонних справ Тасос Хатзівасілеу, заступник міністра сільського розвитку Діонісіс Стаменітіс, заступник міністра цифрового урядування Христос Букорос та генеральний секретар з питань сільського розвитку та продовольства Георгіос Стратакос.

Про їхню відставку оголосив речник уряду Павлос Марінакіс, який також оприлюднив заяву про відставку Ворідіса. Він додав, що їхні наступники будуть оголошені найближчими днями.

У своїй заяві Ворідіс наполіг на своїй невинуватості. Він стверджує, що після ознайомлення з матеріалами справи в четвер, 26 червня, не було виявлено жодних ознак вчинення ним будь-якого правопорушення.

"Вчора матеріали справи були зачитані в парламенті, і я ознайомився з їхнім змістом. Те, що я вже знав, було підтверджено: у матеріалах справи немає жодних елементів, які б вказували на те, що я вчинив будь-який кримінальний злочин", – заявив він.

Однак за словами Ворідіса, після того, як опозиційна партія ПАСОК запропонувала створити попередню слідчу комісію для розслідування можливих правопорушень з його боку, він не може залишатися міністром.

"Щоб повністю присвятити себе найважливішому для мене – захисту своєї невинності перед парламентом, а також захисту своєї честі та репутації, я подаю у відставку з посади міністра міграції та біженців і прошу вас прийняти її", – йдеться в листі.

Як відомо, минулого тижня Європейська прокуратура (EPPO) подала до грецького парламенту докази щодо ймовірної причетності двох колишніх міністрів сільського господарства до розтрати коштів Європейського Союзу через OPEKEPE.

Раніше Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати Грецію на 392,2 млн євро через системні порушення у сфері управління сільськогосподарськими субсидіями ЄС у 2016–2023 роках.

У травні уряд Греції оголосив про ліквідацію агентства OPEKEPE – установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування.