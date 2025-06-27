В Греции несколько чиновников лишились должностей из-за мошенничества с деньгами ЕС

Греческие чиновники, среди которых министр миграции и бывший министр сельского хозяйства Макис Воридис, подали в отставку после того, как их имена появились в материалах дела о скандале OPEKEPE – учреждения, ответственного за распределение аграрных субсидий и в центре коррупционного расследования.

Об этом пишет eKathimerini, передает "Европейская правда".

Как пишет греческая газета, с должностей ушли министр миграции Макис Воридис, заместитель министра иностранных дел Тасос Хатзивасилеу, заместитель министра сельского развития Дионисис Стаменитис, заместитель министра цифрового управления Христос Букорос и генеральный секретарь по вопросам сельского развития и продовольствия Георгиос Стратакос.

Об их отставке объявил представитель правительства Павлос Маринакис, который также обнародовал заявление об отставке Воридиса. Он добавил, что их преемники будут объявлены в ближайшие дни.

В своем заявлении Воридис настоял на своей невиновности. Он утверждает, что после ознакомления с материалами дела в четверг, 26 июня, не было обнаружено никаких признаков совершения им какого-либо правонарушения.

"Вчера материалы дела были зачитаны в парламенте, и я ознакомился с их содержанием. То, что я уже знал, было подтверждено: в материалах дела нет никаких элементов, которые бы указывали на то, что я совершил какое-либо уголовное преступление", – заявил он.

Однако по словам Воридиса, после того как оппозиционная партия ПАСОК предложила создать предварительную следственную комиссию для расследования возможных правонарушений с его стороны, он не может оставаться министром.

"Чтобы полностью посвятить себя самому важному для меня – защите своей невиновности перед парламентом, а также защите своей чести и репутации, я подаю в отставку с должности министра миграции и беженцев и прошу вас принять ее", – говорится в письме.

Как известно, на прошлой неделе Европейская прокуратура (EPPO) подала в греческий парламент доказательства вероятной причастности двух бывших министров сельского хозяйства к растрате средств Европейского Союза через OPEKEPE.

Ранее Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Грецию на 392,2 млн евро за системные нарушения в сфере управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС в 2016-2023 годах.

В мае правительство Греции объявило о ликвидации агентства OPEKEPE – учреждения, ответственного за распределение аграрных субсидий и в центре коррупционного расследования.