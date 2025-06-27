В ЕС уверены, что преодолеют сопротивление новым санкциям против РФ со стороны Словакии

Хотя Словакия публично выступает против принятия 18-го пакета санкций против России, в Европейском Союзе считают, что в ближайшее время страна изменит свою позицию.

Об этом говорится в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко и журналистки "ЕвроПравды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой.

Как напоминают авторы статьи, Словакия ранее выступала против полного отказа от российского газа с 2028 года, что предлагается в 18-м пакете санкций против России.

У словацкого премьера Роберта Фицо для этого были такие же аргументы, что и у Венгрии: из-за отказа от поставок из России вырастут цены, а российский "Газпром" может подать многомиллиардные иски.

"Но только Фицо выбрал тактику давления: он обещает блокировать 18-й пакет санкций против России, пока Братислава не получит гарантии от ЕС в газовых вопросах", – говорится в статье.

В день саммита ЕС в четверг с Фицо лично поговорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но и после этого он продолжил выступать против нового пакета санкций. Поэтому на заседании послов ЕС в тот же день 18-й пакет санкций против России не был утвержден.

"Впрочем, мнение Словакии еще может измениться. В частных разговорах с "ЕвроПравдой" европейские чиновники выражают уверенность: за считанные дни со Словакией будет соглашение и санкции разблокируют", – отмечается в статье.

В то же время пока 18-й пакет санкций ЕС против России продолжает оставаться заблокированным, и гарантии его разблокирования нет, добавляют авторы.

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