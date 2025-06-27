ЄС поки не розглядає розведення переговорів про вступ України та Молдови

У Європейському Союзі наразі не обговорюється питання розділення шляхів України та Молдови до вступу в ЄС, попри нещодавню заяву президента Румунії.

Про це йдеться у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка та журналістки "ЄвроПравди" в Брюсселі Тетяни Висоцької.

Напередодні румунський президент Нікушор Дан, як відомо, анонсував відкриття першого кластера для Молдови вже наступного тижня, під час саміту Молдова-ЄС 4 липня.

Але вже ввечері того ж дня Дан був змушений спростовувати власні слова, назвавши їх "помилкою".

Заява президента Румунії була дещо сумнівною навіть з погляду процедур, адже рішення про відкриття переговорів ухвалюють не на саміті, та й його учасники також не мають повноважень анонсувати цей крок без згоди усіх 27 членів ЄС.

"Питання розділення (decoupling) Молдови та України у перемовинах про вступ до ЄС наразі не стоїть на порядку денному", – підтвердив "ЄвроПравді" один з посадовців Європейської ради на умовах анонімності.

Як дізналась "ЄвроПравда" від численних співрозмовників у Брюсселі, наразі Брюссель докладає всіх зусиль, щоби показати, що питання розділення вступу України та Молдови не на часі.

"Це також підкреслюють у документах: тексти висновків щодо Молдови та України стосовно розширення ЄС збігаються дослівно", – ідеться в статті.

Водночас якщо пункт щодо України не знайшов консенсусу на саміті ЄС, бо його не підтримала Угорщина, то пункт щодо вступу Молдови підтримали всі 27 держав Євросоюзу, звертають увагу автори.

Читайте детальніше тут: Як саміт ЄС шукав майбутнє для України та чому не здолали опір Угорщини.