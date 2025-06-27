ЕС пока не рассматривает развод переговоров о вступлении Украины и Молдовы

В Европейском Союзе пока не обсуждается вопрос разделения путей Украины и Молдовы к вступлению в ЕС, несмотря на недавнее заявление президента Румынии.

Об этом говорится в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко и журналистки "ЕвроПравды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой.

Накануне румынский президент Никушор Дан, как известно, анонсировал открытие первого кластера для Молдовы уже на следующей неделе, во время саммита Молдова-ЕС 4 июля.

Но уже вечером того же дня Дан был вынужден опровергать собственные слова, назвав их "ошибкой".

Заявление президента Румынии было несколько сомнительным даже с точки зрения процедур, ведь решение об открытии переговоров принимается не на саммите, да и его участники также не имеют полномочий анонсировать этот шаг без согласия всех 27 членов ЕС.

"Вопрос разделения (decoupling) Молдовы и Украины в переговорах о вступлении в ЕС пока не стоит на повестке дня", – подтвердил "ЕвроПравде" один из чиновников Европейского совета на условиях анонимности.

Как узнала "ЕвроПравда" от многочисленных собеседников в Брюсселе, сейчас Брюссель прилагает все усилия, чтобы показать, что вопрос разделения вступления Украины и Молдовы не актуален.

"Это также подчеркивается в документах: тексты выводов по Молдове и Украине относительно расширения ЕС совпадают дословно", – говорится в статье.

В то же время, если пункт по Украине не нашел консенсуса на саммите ЕС, потому что его не поддержала Венгрия, то пункт о вступлении Молдовы поддержали все 27 государств Евросоюза, обращают внимание авторы.

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