Президент Румунії каже, що помилився щодо відкриття першого перемовного кластера для Молдови

Президент Румунії Нікушор Дан визнав, що помилився, заявивши, що Молдова найближчими днями розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу.

Його слова передає молдовська служба "Радіо Свободи", пише "Європейська правда".

Румунський президент заявив після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі 26 червня, що 4 липня, коли відбудеться перший саміт ЄС-Молдова, організований президенткою Молдови Маєю Санду, офіційно розпочнуться переговори щодо першого кластера про вступ до ЄС для Молдови, зокрема про "фундаментальні цінності".

Проте, через кілька годин, під час пресконференції він заявив, що це "була помилка".

Він наголосив, що ЄС хоче початку переговорів, проте уникнув питання про можливе відокремлення Молдови від України в контексті переговорів.

Як повідомляла "Європейська правда", 4 липня у Кишиневі відбудеться перший саміт Молдова-ЄС. Варто наголосити, що формат саміту не передбачає можливості для відкриття перемовних кластерів.

Раніше з’явилася інформація, що ЄС може пришвидшити фактичні переговори про вступ з Молдовою, "розділивши" її з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.

Проте останнім часом джерела "ЄвроПравди" стверджують, що розділення процесу перемовин про вступ для України і Молдови – не є на порядку денному ЄС.

У той самий час Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.