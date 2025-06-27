Іспанія обурилась забороною прайду в Будапешті
Міністерство закордонних справ Іспанії розкритикувало рішення угорської влади заборонити проведення прайду в Будапешті, назвавши його обмеженням права на свободу зібрань.
Про це йдеться в поширеній у пʼятницю заяві іспанського МЗС, передає "Європейська правда".
Зовнішньополітичне відомство Іспанії вказує, що "відмова в дозволі на проведення демонстрації з метою підвищення обізнаності про дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації" порушує свободу вираження поглядів, зібрань та асоціацій.
Воно нагадало Угорщині, що Європейський Союз "будується на основі прав людини", а прайд є нагадуванням про "боротьбу проти дискримінації, криміналізації та насильства щодо ЛГБТ+".
"Іспанія повністю віддана правам ЛГБТ+ людей та захисту прав людини. Ми продовжимо працювати над європейськими цінностями свободи та толерантності", – йдеться в заяві МЗС Іспанії.
Ситуація довкола прайду у Будапешті, який планують на 28 червня і який заборонила поліція, давно набула загальноєвропейського розголосу.
Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.
Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд.
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв, що поліція не буде розганяти ЛГБТ-прайд, адже його країна – цивілізована.