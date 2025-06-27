Іспанія обурилась забороною прайду в Будапешті

Міністерство закордонних справ Іспанії розкритикувало рішення угорської влади заборонити проведення прайду в Будапешті, назвавши його обмеженням права на свободу зібрань.

Про це йдеться в поширеній у пʼятницю заяві іспанського МЗС, передає "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Іспанії вказує, що "відмова в дозволі на проведення демонстрації з метою підвищення обізнаності про дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації" порушує свободу вираження поглядів, зібрань та асоціацій.

Воно нагадало Угорщині, що Європейський Союз "будується на основі прав людини", а прайд є нагадуванням про "боротьбу проти дискримінації, криміналізації та насильства щодо ЛГБТ+".

"Іспанія повністю віддана правам ЛГБТ+ людей та захисту прав людини. Ми продовжимо працювати над європейськими цінностями свободи та толерантності", – йдеться в заяві МЗС Іспанії.

Ситуація довкола прайду у Будапешті, який планують на 28 червня і який заборонила поліція, давно набула загальноєвропейського розголосу.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв, що поліція не буде розганяти ЛГБТ-прайд, адже його країна – цивілізована.