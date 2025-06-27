Испания возмутилась запретом прайда в Будапеште

Министерство иностранных дел Испании раскритиковало решение венгерских властей запретить проведение прайда в Будапеште, назвав его ограничением права на свободу собраний.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении испанского МИД, передает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Испании указывает, что "отказ в разрешении на проведение демонстрации с целью повышения осведомленности о дискриминации по признаку сексуальной ориентации" нарушает свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций.

Оно напомнило Венгрии, что Европейский Союз "строит свою деятельность на основе прав человека", а прайд является напоминанием о "борьбе против дискриминации, криминализации и насилия в отношении ЛГБТ+".

"Испания полностью привержена правам ЛГБТ+ людей и защите прав человека. Мы продолжим работать над европейскими ценностями свободы и толерантности", – говорится в заявлении МИД Испании.

Ситуация вокруг прайда в Будапеште, который запланирован на 28 июня и который запретила полиция, давно приобрела общеевропейский резонанс.

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Будапештскому прайду.

Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить ЛГБТ-прайд.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что полиция не будет разгонять ЛГБТ-прайд, ведь его страна – цивилизованная.