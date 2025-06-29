Канцлер Німеччини закликав не сприймати мир і безпеку як даність

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своїх заявах на День Бундесверу закликав не сприймати мир та безпеку як даність і наголосив на важливості зусиль для зміцнення обороноздатності.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

З нагоди Дня Бундесверу Мерц відвідав Оперативне командування поблизу Потсдаму.

У своєму зверненні він застеріг від хибного відчуття гарантованої безпеки у Німеччині та закликав до більших зусиль для зміцнення обороноздатності, згадавши триваючу війну РФ проти України.

"Ми не маємо сприймати нашу безпеку як даність. Ми повинні робити більше, щоб гарантувати, що зможемо далі жити у свободі, мирі та безпеці", – наголосив Фрідріх Мерц.

Він подякував військовим за службу і наголосив, що їхня робота має ключове значення для того, щоб країна могла жити у мирі й добробуті.

За поточними бюджетними планами, до 2029 року федеральний уряд планує більш як удвічі збільшити оборонний бюджет до 152,8 млрд євро. У 2024 році витрати складали 74,5 млрд єво, на поточний рік заплановано 115,7 млрд євро.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зі свого боку застеріг від недооцінки загрози, яку Росія становить для Німеччини.

Останні опитування засвідчили, що рівень схвалення консервативного блоку ХДС/ХСС перевищив його результат на лютневих дострокових виборах.