Глава МЗС Німеччини застеріг від недооцінки загрози РФ для своєї країни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для Німеччини.

Як повідомляє Spiegel, про це він сказав в інтерв’ю групі німецьких ЗМІ, пише "Європейська правда".

Вадефуль зазначив, що загарбницька війна РФ проти України була і залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи і найважливішою темою у зовнішній політиці Німеччини.

Він також застеріг від недооцінювання загрози РФ для самої Німеччини.

"Росія також становить пряму загрозу для нашого мирного життя та свободи у Німеччині", – наголосив Вадефуль.

Перед цим в інтерв’ю Spiegel міністр зауважив, що чим жорсткішим буде тиск Заходу на Росію, тим вища ймовірність, що Путін погодиться на справжні перемовини, та наголосив, що військова допомога для України "необхідна для нашої свободи".

В одному з нещодавніх виступів Йоганн Вадефуль також сказав, що Балтійське море – це зона, де ризик військового зіткнення "є цілком реальним".

Також він висловив стурбованість, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і Іраном відвертає увагу від України.