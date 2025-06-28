Керівний блок Німеччини продовжує нарощувати рейтинги

У Німеччині рівень схвалення консервативного блоку ХДС/ХСС перевищив його результат на лютневих дострокових виборах, менш ніж через два місяці після вступу нової адміністрації на посаду.

Про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення громадського телеканалу ZDF, які наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, близько 29% респондентів висловили готовність проголосувати за ХДС/ХСС.

Це означає, що консерватори дещо поліпшили свій результат у порівнянні з виборами 23 лютого, коли вони посіли перше місце з 28,5% голосів.

Порівняно з попереднім опитуванням, ХДС/ХСС покращив свій результат на два процентних пункти.

Ультраправа проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" продовжує утримувати друге місце, хоча в порівнянні з початком червня її рейтинг знизився на один процентний пункт до 22%.

Соціал-демократи, які стали молодшими партнерами в новій коаліції, залишилися на третьому місці з 15% голосів.

Рейтинг опозиційної партії "Зелені" також залишився незмінним на рівні 12%, а партія "Ліві", яка в лютому отримала несподівано високий результат, втратила один процентний пункт і набрала 10%.

Згідно з опитуванням, як Вільні демократи, так і популістський "Альянс Сари Вагенкнехт" знову не подолали б 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходу в парламент.

Для нового опитування, проведеного Forschungsgruppe Wahlen, з 24 по 26 червня було опитано близько 1378 громадян.

Ще одне опитування показало, що 43% респондентів задоволені діяльністю канцлера Фрідріха Мерца.

Нещодавно стало відомо, що партія Мерца ХДС разом з сестринською партією ХСС наростила підтримку, збільшивши відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".