Канцлер Германии призвал не воспринимать мир и безопасность как данность

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих заявлениях ко Дню Бундесвера призвал не воспринимать мир и безопасность как данность и подчеркнул важность усилий для укрепления обороноспособности.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По случаю Дня Бундесвера Мерц посетил Оперативное командование вблизи Потсдама.

В своем обращении он предостерег от ложного чувства гарантированной безопасности в Германии и призвал к большим усилиям для укрепления обороноспособности, упомянув продолжающуюся войну РФ против Украины.

"Мы не должны воспринимать нашу безопасность как данность. Мы должны делать больше, чтобы гарантировать, что сможем дальше жить в свободе, мире и безопасности", – подчеркнул Фридрих Мерц.

Он поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что их работа имеет ключевое значение для того, чтобы страна могла жить в мире и благополучии.

По текущим бюджетным планам, до 2029 года федеральное правительство планирует более чем вдвое увеличить оборонный бюджет до 152,8 млрд евро. В 2024 году расходы составили 74,5 млрд евро, на текущий год запланировано 115,7 млрд евро.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль со своей стороны предостерег от недооценки угрозы, которую Россия представляет для Германии.

Последние опросы показали, что уровень одобрения консервативного блока ХДС/ХСС превысил его результат на февральских досрочных выборах.