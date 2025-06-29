Посол Литви прокоментувала рекордну повітряну атаку РФ: час нарешті діяти

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне після рекордної за масштабами повітряної атаки РФ заявила, що партнерам України час максимально посилити тиск на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала вранці у своєму X.

Посол поширила ранкову заяву президента України у зв’язку з атакою та наголосила, що від початку весни Росія лише нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні, і за останній час було вже кілька рекордів за кількістю випущених повітряних цілей.

Since the beginning of spring, russia’s air terror against Ukraine has only intensified, with each record-breaking attack surpassing the last. All while voices around the world call for a ceasefire. The time to act is now. In fact, it’s long overdue. #ForceRussiaIntoPeace https://t.co/abgrlL506R – Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) June 29, 2025

"Діяти потрібно вже зараз. Насправді, цей час настав вже давно", – наголосила Інга Станіте-Толочкєне.

Посол Німеччини Мартін Єгер утримався від заяв, але розповів підписникам про нічну атаку, зазначивши, що всього по Україні запустили 477 БПЛА, 46 крилатих і 14 балістичних ракет.

Russland führt den Krieg gegen die Ukraine mit Härte fort. In der Nacht russischer Großangriff. gegen viele Landesteile der Ukraine. Eingesetzt wurden 477 Drohnen, 46 Marschflugkörper, 14 ballistische Raketen. pic.twitter.com/rvAuPNeTEA – Martin Jaeger (@MJaegerT) June 29, 2025

Як повідомляли, Польща традиційно піднімала авіацію під час нічної повітряної атаки РФ проти України в ніч проти 29 червня.

Повітряні сили повідомили, що РФ вночі атакувала рекордними 537 БПЛА і ракетами різних типів. Багато з них були спрямовані на захід України.