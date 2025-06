Посол Литви прокоментувала рекордну повітряну атаку РФ: час нарешті діяти

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне після рекордної за масштабами повітряної атаки РФ заявила, що партнерам України час максимально посилити тиск на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала вранці у своєму X.

Посол поширила ранкову заяву президента України у зв’язку з атакою та наголосила, що від початку весни Росія лише нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні, і за останній час було вже кілька рекордів за кількістю випущених повітряних цілей.

Since the beginning of spring, russia’s air terror against Ukraine has only intensified, with each record-breaking attack surpassing the last. All while voices around the world call for a ceasefire. The time to act is now. In fact, it’s long overdue. #ForceRussiaIntoPeace https://t.co/abgrlL506R