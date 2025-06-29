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Посол Литви прокоментувала рекордну повітряну атаку РФ: час нарешті діяти

Новини — Неділя, 29 червня 2025, 11:47 — Марія Ємець

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне після рекордної за масштабами повітряної атаки РФ заявила, що партнерам України час максимально посилити тиск на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала вранці у своєму X.

Посол поширила ранкову заяву президента України у зв’язку з атакою та наголосила, що від початку весни Росія лише нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні, і за останній час було вже кілька рекордів за кількістю випущених повітряних цілей. 

"Діяти потрібно вже зараз. Насправді, цей час настав вже давно", – наголосила Інга Станіте-Толочкєне. 

Посол Німеччини Мартін Єгер утримався від заяв, але розповів підписникам про нічну атаку, зазначивши, що всього по Україні запустили 477 БПЛА, 46 крилатих і 14 балістичних ракет. 

Як повідомляли, Польща традиційно піднімала авіацію під час нічної повітряної атаки РФ проти України в ніч проти 29 червня. 

Повітряні сили повідомили, що РФ вночі атакувала рекордними 537 БПЛА і ракетами різних типів. Багато з них були спрямовані на захід України. 

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Литва Війна з РФ
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