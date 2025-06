Посол Литвы прокомментировала рекордную воздушную атаку РФ: пора наконец действовать

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене после рекордной по масштабам воздушной атаки РФ заявила, что партнерам Украины необходимо максимально усилить давление на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала утром в своем X.

Посол распространила утреннее заявление президента Украины в связи с атакой и подчеркнула, что с начала весны Россия только наращивает интенсивность воздушных ударов по Украине, и за последнее время было уже несколько рекордов по количеству выпущенных воздушных целей.

Since the beginning of spring, russia’s air terror against Ukraine has only intensified, with each record-breaking attack surpassing the last. All while voices around the world call for a ceasefire. The time to act is now. In fact, it’s long overdue. #ForceRussiaIntoPeace https://t.co/abgrlL506R