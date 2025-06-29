Премʼєр Франції заперечив, що влаштовує пишні бенкети в уряді

Глава французького уряду Франсуа Байру відкинув звинувачення в організації "затяжних вечерь", які йому в останні дні закидають у ЗМІ.

Про це він сказав під час спілкування з групою французьких журналістів у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Байру захистив свій щоденний графік, яка триває з 7:30 до півночі, і висловив думку, що в цьому сенсі він є об'єктом "звинувачень, спрямованих на нанесення шкоди".

"Приходьте подивитися, чи є аперитиви. Ніколи. Чи є затяжні вечері. Ніколи. Я так не живу. Я живу скромно", – сказав він.

Французький премʼєр також звинуватив журналіста, який поставив йому питання про нібито розкішний спосіб життя в уряді, в тому, що він "робить натяки", повторюючи статті в пресі або приватні висловлювання політичних діячів.

"Я ніколи не буваю на політичних вечерях", – наголосив він, додавши, що працює "з 7:30 ранку до півночі, щодня".

Байру – лідера центристів, який обіймає посаду прем'єр-міністра Франції з грудня, регулярно звинувачують у бездіяльності в умовах надзвичайно складної політичної ситуації, оскільки він не має більшості в Національних зборах.

Цього тижня Соціалістична партія Франці вирішила ініціювати вотум недовіри французькому уряду на чолі з Байру на підставі провалів "пенсійних переговорів".

Ця ініціатива, однак, від початку не має шансів на успіх без підтримки ультраправого "Національного об’єднання". А в партії вже дали зрозуміти, що готові розглядати такий крок не раніше осені, щоб мати важіль тиску на прем’єра під час дебатів стосовно бюджету.

Читайте також: Трагедія Макрона: чому президент Франції веде країну до перемоги ультраправих.