Премьер Франции опроверг, что устраивает пышные банкеты в правительстве

Глава французского правительства Франсуа Байру отверг обвинения в организации "затяжных ужинов", которые ему в последние дни предъявляют в СМИ.

Об этом он сказал во время общения с группой французских журналистов в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Байру защитил свой ежедневный график, который длится с 7:30 до полуночи, и высказал мнение, что в этом смысле он является объектом "обвинений, направленных на нанесение ущерба".

"Приходите посмотреть, есть ли аперитивы. Никогда. Есть ли затяжные ужины. Никогда. Я так не живу. Я живу скромно", – сказал он.

Французский премьер также обвинил журналиста, который задал ему вопрос о якобы роскошном образе жизни в правительстве, в том, что он "делает намеки", повторяя статьи в прессе или частные высказывания политических деятелей.

"Я никогда не бываю на политических ужинах", – подчеркнул он, добавив, что работает "с 7:30 утра до полуночи, каждый день".

Байру – лидер центристов, занимающий пост премьер-министра Франции с декабря, регулярно обвиняют в бездействии в условиях чрезвычайно сложной политической ситуации, поскольку он не имеет большинства в Национальных собрании.

На этой неделе Социалистическая партия Франции решила инициировать вотум недоверия французскому правительству во главе с Байру на основании провалов "пенсионных переговоров".

Эта инициатива, однако, изначально не имеет шансов на успех без поддержки ультраправого "Национального объединения". А в партии уже дали понять, что готовы рассматривать такой шаг не раньше осени, чтобы иметь рычаг давления на премьера во время дебатов по бюджету.

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