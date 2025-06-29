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У Стамбулі затримали кількадесят учасників забороненого владою прайду

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Новини — Неділя, 29 червня 2025, 18:04 — Олег Павлюк

Турецька поліція у неділю затримала щонайменше 30 людей у центрі Стамбула, які намагались організувати акцію на підтримку прав спільноти ЛГБТ+.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На відео, яке отримало Reuters, видно, як поліція у Стамбулі вступає в сутички з групою активістів з веселковими прапорами. Потім їх затримують і ведуть у поліцейські фургони.

Депутат опозиційної прокурдської партії Туреччини DEM Кезбан Конукчу, який брав участь у марші, повідомив Reuters, що було затримано щонайменше 30 людей.

Поліція Стамбула офіційно не повідомляла про затримання, але влада міста раніше назвала акцію ЛГБТ+ "незаконною".

Стамбульська влада забороняє проведення прайдів з 2015 року, посилаючись на міркування громадської безпеки. Незважаючи на заборони, невеликі групи активістів щороку продовжують проводити акції.

У Туреччині гомосексуальність не є злочином, але ворожість до представників ЛГБТ-спільноти широко поширена, а поліцейські репресії проти прайдів з роками стають все жорсткішими.

Турецька влада також публічно висловлює ворожість до ЛГБТ+, навіть повʼязуючи з ними падіння народжуваності.

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Туреччина ЛГБТ+
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