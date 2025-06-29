В Стамбуле задержали несколько десятков участников запрещенного властью прайда

Турецкая полиция в воскресенье задержала не менее 30 человек в центре Стамбула, которые пытались организовать акцию в поддержку прав ЛГБТ+ сообщества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На видео, полученном Reuters, видно, как полиция в Стамбуле вступает в столкновения с группой активистов с радужными флагами. Затем их задерживают и ведут в полицейские фургоны.

🏳️‍🌈 23. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında Ortaköy sokaklarında bir araya gelen LGBTİ+'lara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.



📹: bianet pic.twitter.com/dAyTIafetM – bianet (@bianet_org) June 29, 2025

Депутат оппозиционной прокурдской партии Турции DEM Кезбан Конукчу, который участвовал в марше, сообщил Reuters, что было задержано не менее 30 человек.

Полиция Стамбула официально не сообщала о задержаниях, но власти города ранее назвали акцию ЛГБТ+ "незаконной".

Стамбульские власти запрещают проведение прайдов с 2015 года, ссылаясь на соображения общественной безопасности. Несмотря на запреты, небольшие группы активистов ежегодно продолжают проводить акции.

В Турции гомосексуальность не является преступлением, но враждебность к представителям ЛГБТ-сообщества широко распространена, а полицейские репрессии против прайдов с годами становятся все более жесткими.

Турецкие власти также публично выражают враждебность к ЛГБТ+, даже связывая с ними падение рождаемости.