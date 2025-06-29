В Стамбуле задержали несколько десятков участников запрещенного властью прайда
Новости — Воскресенье, 29 июня 2025, 18:04 —
Турецкая полиция в воскресенье задержала не менее 30 человек в центре Стамбула, которые пытались организовать акцию в поддержку прав ЛГБТ+ сообщества.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
На видео, полученном Reuters, видно, как полиция в Стамбуле вступает в столкновения с группой активистов с радужными флагами. Затем их задерживают и ведут в полицейские фургоны.
🏳️🌈 23. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında Ortaköy sokaklarında bir araya gelen LGBTİ+'lara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
📹: bianet pic.twitter.com/dAyTIafetM– bianet (@bianet_org) June 29, 2025
Депутат оппозиционной прокурдской партии Турции DEM Кезбан Конукчу, который участвовал в марше, сообщил Reuters, что было задержано не менее 30 человек.
Полиция Стамбула официально не сообщала о задержаниях, но власти города ранее назвали акцию ЛГБТ+ "незаконной".
Стамбульские власти запрещают проведение прайдов с 2015 года, ссылаясь на соображения общественной безопасности. Несмотря на запреты, небольшие группы активистов ежегодно продолжают проводить акции.
В Турции гомосексуальность не является преступлением, но враждебность к представителям ЛГБТ-сообщества широко распространена, а полицейские репрессии против прайдов с годами становятся все более жесткими.
Турецкие власти также публично выражают враждебность к ЛГБТ+, даже связывая с ними падение рождаемости.