У Стамбулі поліція затримала 50 осіб на ЛГБТ-марші
У турецькому Стамбулі у неділю поліцейські затримали щонайменше 50 осіб на ЛГБТ-марші.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що 25 червня поліція перекрила доступ до проспекту Істікляль – традиційного місця проведення прайдів, – а також до центральної площі Таксім.
Прилеглі вулиці були заблоковані, а рух громадського транспорту в цьому районі було призупинено.
Активісти із веселковими прапорами зібралися в парку Містік. Вони скандували гасла, поки організатори зачитували заяву з нагоди тижня прайду.
За словами організаторів, після маршу поліція затримала понад 50 осіб.
Турецьке представництво Amnesty International повідомило, що принаймні одна людина отримала травму голови під час затримання поліцією.
ЛГБТ-марш також відбувся у турецькому місті Ізмір, після якого поліція затримала щонайменше 44 особи.
У Туреччині гомосексуальність не є злочином, але ворожість до представників ЛГБТ-спільноти широко поширена, а поліцейські репресії проти прайдів з роками стають все жорсткішими.
Як повідомлялося, поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТ-прайду, який відбувся у Відні 17 червня.
Крім того, у Парижі за напади на учасників ЛГБТ-прайду затримали шістьох неповнолітніх.