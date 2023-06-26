У Стамбулі поліція затримала 50 осіб на ЛГБТ-марші

У турецькому Стамбулі у неділю поліцейські затримали щонайменше 50 осіб на ЛГБТ-марші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що 25 червня поліція перекрила доступ до проспекту Істікляль – традиційного місця проведення прайдів, – а також до центральної площі Таксім.

Прилеглі вулиці були заблоковані, а рух громадського транспорту в цьому районі було призупинено.

Активісти із веселковими прапорами зібралися в парку Містік. Вони скандували гасла, поки організатори зачитували заяву з нагоди тижня прайду.

За словами організаторів, після маршу поліція затримала понад 50 осіб.

Турецьке представництво Amnesty International повідомило, що принаймні одна людина отримала травму голови під час затримання поліцією.

ЛГБТ-марш також відбувся у турецькому місті Ізмір, після якого поліція затримала щонайменше 44 особи.

У Туреччині гомосексуальність не є злочином, але ворожість до представників ЛГБТ-спільноти широко поширена, а поліцейські репресії проти прайдів з роками стають все жорсткішими.

Як повідомлялося, поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТ-прайду, який відбувся у Відні 17 червня.

Крім того, у Парижі за напади на учасників ЛГБТ-прайду затримали шістьох неповнолітніх.