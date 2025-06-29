Верховный суд Польши отклонил более 50 тысяч жалоб на выборы президента

Польский Верховный суд оставил без дальнейшего рассмотрения более 50 тысяч жалоб на результаты второго тура выборов президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Верховный суд Польши заявил, что вынес решение по двум делам, охватывающим наибольшее количество жалоб на выборы с одинаковым содержанием, которые были объединены для совместного рассмотрения.

Первое дело касается 49 598 жалоб, поданных по образцу, разработанному депутатом партии власти "Гражданская коалиция" Романом Гертыхом. Все они были оставлены без дальнейшего рассмотрения.

"Избиратели распечатывали эту корреспонденцию, добавляли к ней свои данные вместе с номером PESEL (согласно инструкции) и отправляли в ВС (Верховный суд. – Ред.), несмотря на то, что эти распечатки не содержали никаких возражений против действительности выборов президента", – пояснили в суде.

Второе решение касается 3960 идентичных избирательных протестов, составленных по образцу евродепутата от "Гражданской коалиции" Михала Ваврикиевича. Их тоже оставили без дальнейшего рассмотрения, поскольку они содержали несовместимые с законом недостатки или не соответствовали Избирательному кодексу.

В Верховный суд Польши поступило в общей сложности около 60 тысяч жалоб на возможные нарушения на выборах президента, которые можно было отправлять до 16 июня.

В некоторых случаях были подтверждены нарушения, но они не были достаточно массовыми, чтобы изменить результат голосования – победу оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого.

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