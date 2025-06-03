Президент Литви прокоментував можливе виведення американських військ з Європи

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не схильний вірити чуткам і розмовам про можливе виведення збройних сил США з країн східного флангу НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить Delfi.

Науседа зазначив, що довіряє лише офіційним даним про присутність американських військ в Європі.

"Поки що у нас є тисяча американських військовослужбовців, які стоять пліч-о-пліч із Німеччиною, Норвегією та іншими країнами EFP (NATO Enhanced Forward Presence). І ми готові надати всі необхідні умови, якщо чисельність військ зростатиме – якщо на те буде воля нової адміністрації США", – сказав він.

Нещодавно посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що Вашингтон може почати переговори з європейськими союзниками про скорочення американського військового контингенту в Європі пізніше цього року.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет раніше казав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.

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