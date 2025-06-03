Президент Литвы прокомментировал возможный вывод американских войск из Европы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не склонен верить слухам и разговорам о возможном выводе вооруженных сил США из стран восточного фланга НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит Delfi.

Науседа отметил, что доверяет только официальным данным о присутствии американских войск в Европе.

"Пока у нас есть тысяча американских военнослужащих, которые стоят бок о бок с Германией, Норвегией и другими странами EFP (NATO Enhanced Forward Presence). И мы готовы предоставить все необходимые условия, если численность войск будет расти – если на то будет воля новой администрации США", – сказал он.

Недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что Вашингтон может начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже в этом году.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Хегсет ранее говорил европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

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