СМИ: подозреваемого в поджогах, связанных со Стармером, могла завербовать РФ через Telegram

Одного из четырех подозреваемых в поджоге имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, могли завербовать спецслужбы России через приложение Telegram.

Об этом свидетельствует анализ активности украинца в социальных сетях и мессенджерах, который провели "Схемы" ("Радио Свобода"), передает "Европейская правда".

Журналисты считают, что 21-летнего Романа Лавриновича, подозреваемого в поджоге имущества, связанного со Стармером, могли завербовать спецслужбы РФ через Telegram.

Они установили, что в течение 2022-2025 годов Лавринович активно искал работу в Telegram-группах для иностранцев в Лондоне. Среди поиска преобладали работы в сфере строительства и гостиничного бизнеса, в том числе и "за наличные".

Последнее сообщение о поиске заработка в одной из таких групп мужчина оставил 3 мая – за пять дней до поджога в Лондоне автомобиля, связанного со Стармером.

Отмечается, что последний раз в приложение Лавринович заходил в ночь на 13 мая – за несколько часов до того, как его задержала полиция после поджога здания, которое также связывают с премьером Британии.

Последние сообщения от украинца о поиске работы через Telegram-каналы были в начале мая этого года. В частности, 2 мая в группе "London UA" он написал: "В поисках работы рассмотрю любые варианты".

Через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий: "Напиши в приват". Юрий добавился в "London UA" за несколько дней до этого диалога.

Фото: "Схемы"

Фото: "Схемы"

Как проанализировали журналисты, Роман Лавринович указывал Британию как место жительства, а также британский номер телефона в своем профиле в российской соцсети "Вконтакте" по меньшей мере с 2016 года.

Отметим, Лавриновича обвиняют в трех эпизодах поджога с намерением угрожать жизни.

Ранее по этому делу уже были предъявлены обвинения трем лицам – украинцам Петру Починку (34 года) и Роману Лавриновичу (21 год), а также Станиславу Карпюку (26 лет), который является гражданином Румынии украинского происхождения. Починку и Карпюку предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога также с намерением угрожать жизни.

Все трое должны предстать перед судом Олд-Бейли уже в пятницу.

2 июня полиция Лондона сообщила об аресте четвертого человека по делу серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании.