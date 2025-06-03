В Эстонии призвали давить на Россию на фоне смертоносного удара по Сумам

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на смертоносный удар России по Сумам во вторник, 3 июня.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

3 июня российские войска утром ударили по центральной части города Сумы. Известно о двух погибших и 20 раненых, среди которых 17-летний. В результате попаданий повреждены медицинское учреждение, машины и дома.

На это отреагировал глава МИД Эстонии. Он напомнил, что Россия неоднократно отвергала предложения о прекращении огня, поскольку хочет продолжать то, что "мы наблюдаем сегодня в Сумах".

"Варварские атаки на мирных жителей, направленные на то, чтобы сломать дух Украины и стереть страну с лица земли. Только усиление давления заставит Россию прекратить эту войну", – заявил Тсахкна.

Этот удар состоялся на следующий день после того, как в Стамбуле прошла встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле – "обеспечить быструю и полную победу России".