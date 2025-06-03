Советница президента Литвы: отказ от перспективы членства Украины в НАТО был бы ошибкой

Главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что отказаться от перспективы членства Украины в НАТО было бы ошибкой.

Заявление Скайсгирите приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Комментарий советницы Науседы прозвучал на фоне сообщений СМИ, что в качестве условия мира в Украине Россия требует от НАТО обязательства больше не принимать новые государства, которые ранее были оккупированы Советским Союзом.

"Мы говорим о том, что членство в НАТО – это не вопрос настоящего, это вопрос будущего, но отказываться от такой возможности даже в будущем, по моему мнению, было бы ошибкой", – заявила Скайсгирите.

Она подчеркнула, что реальные переговоры о прекращении мира еще не начались, но она сомневается, что "украинцы легко откажутся от членства в НАТО".

"Это прописано в их Конституции, и отказаться от этого будет очень сложно", – сказала Скайсгирите.

Она также добавила, что требования РФ о выводе украинских войск из четырех частично контролируемых Россией территорий Украины "странно звучат".

Накануне ряд российских пропагандистских СМИ опубликовали "меморандум" России с предложениями для прекращения огня, который содержит ряд ультимативных требований.

В "меморандуме" Россия приводит два предложения для прекращения огня. Первое предусматривает выход украинских сил со всех территорий, которые РФ считает "своими" – в частности Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Второе, которое в этом документе называют "пакетным предложением", предусматривает "запрет на передислокацию ВСУ и других военизированных формирований Украины", "прекращение мобилизации и начало демобилизации", запрет на военную помощь Украине и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины".

Ранее "Европейская правда" публиковала украинские предложения, которые передали России перед началом переговоров.