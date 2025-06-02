РосЗМІ розкрили ультимативні вимоги Кремля до України для "припинення вогню"

Російські пропагандистські ЗМІ підтвердили, що так званий "меморандум" Росії з пропозиціями для припинення вогню містить набір ультимативних вимог, які суперечать міжнародному праву.

Як повідомляє "Європейська правда", тексти "меморандуму" РФ одночасно опинились у пропагандистів з "РИА Новости", ТАСС та російського "Интерфакса".

У "меморандумі" Росія наводить дві пропозиції для припинення вогню. Перша передбачає вихід українських сил з усіх територій, які РФ вважає "своїми" – зокрема Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Друга, яку в цьому документі називають "пакетною пропозицію", передбачає "заборону на передислокацію ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", "припинення мобілізації і початок демобілізації", заборону на військову допомогу Україні та "виключення військової присутності третіх країн на території України".

Інші пункти "пакетної пропозиції" передбачають "амністію політвʼязнів", скасування воєнного стану і проведення виборів президента протягом 100 днів.

Росія також вимагає від України відмовитись від компенсацій за завдані збитки, обмежити чисельність Збройних Сил, гарантувати нейтральний і безʼядерний статус та захищати "права і свободи російськомовного населення" та "Української православної церкви" Московського патріархату.

Таким чином, самі пропозиції відповідають характеристиці з боку анонімного українського джерела Axios, яке назвало їх "звичними" й такими, що не містять ніяких поступок з боку Москви.

Раніше "Європейська правда" публікувала українські пропозиції, які передали Росії перед початком переговорів.

Як повідомлялось, за підсумками зустрічі 16 травня сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.