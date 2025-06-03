МЗС Польщі втрутиться у роботу ізраїльського видання через текст про новообраного президента

Міністерство закордонних справ Польщі готується до дипломатичного втручання у зв’язку з публікацією ізраїльського видання The Times of Israel, у якій новообраного президента Польщі Кароля Навроцького названо "ревізіоністом Голокосту".

Про це повідомив портал RMF FM, інформує "Європейська правда".

Польське МЗС має намір зв’язатися безпосередньо з редакцією порталу. Речник польської дипломатії Павел Вронський заявив, що вживане у статті формулювання може викликати в Польщі негативні асоціації.

У міністерстві називають такі звинувачення несправедливими щодо Навроцького, який переміг на президентських виборах, тому вважають за необхідне офіційно втрутитися.

Видання The Times of Israel стверджує, що Навроцький "зробив ревізіонізм Голокосту частиною своєї виборчої кампанії".

У статті видання підкреслено, що головна критика пов’язана з його діяльністю на посаді керівника Інституту національної пам’яті Польщі.

На думку порталу, Інститут просуває націоналістичну версію історії Голокосту: акцентує увагу на польських жертвах і русі опору проти нацистів, при цьому – як стверджується – нівелює дослідження польського антисемітизму і участі поляків у вбивствах євреїв.

"Нещодавно Навроцький очолював Інститут національної пам’яті, який пропагує націоналістичний історичний наратив, що героїзує польських жертв і опір нацистам у період Другої світової війни, одночасно делегітимізуючи дослідження про польський антисемітизм і поляків, які вбивали євреїв", – пише ізраїльський портал.

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

Детальніше про вибори у Польщі читайте тут: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.