МИД Польши вмешается в работу израильского издания через текст о новоизбранном президенте

Министерство иностранных дел Польши готовится к дипломатическому вмешательству в связи с публикацией израильского издания The Times of Israel, в которой новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий назван "ревизионистом Холокоста".

Об этом сообщил портал RMF FM, информирует "Европейская правда".

Польский МИД намерен связаться с редакцией портала. Спикер польской дипломатии Павел Вронский заявил, что употребляемая в статье формулировка может вызвать в Польше негативные ассоциации.

В министерстве называют такие обвинения несправедливыми в отношении победившего на президентских выборах Навроцкого, поэтому считают необходимым официально вмешаться.

Издание The Times of Israel утверждает, что Навроцкий "сделал ревизионизм Холокоста частью своей избирательной кампании".

В статье издания подчеркивается, что главная критика связана с его деятельностью в должности руководителя Института национальной памяти Польши.

По мнению портала, Институт продвигает националистическую версию истории Холокоста: акцентирует внимание на польских жертвах и движении сопротивления против нацистов, при этом, как утверждается, нивелирует исследование польского антисемитизма и участия поляков в убийствах евреев.

"Недавно Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти, пропагандирующий националистический исторический нарратив, героизирующую польских жертв и сопротивление нацистам в период Второй мировой войны, одновременно делегитимизируя исследования о польском антисемитизме и поляках, убивавших евреев", – пишет израильский портал.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

Подробнее о выборах в Польше читайте здесь: Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.