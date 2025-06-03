Ексглава МЗС Литви: хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що хотів би, аби його держава отримала гарантії безпеки від України.
Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".
Ландсбергіс висловив захоплення українськими оборонними спроможностями, кажучи, що Україна утримує фронт фактично самотужки, а значна частина її захисту здійснюється завдяки вітчизняним технологіям.
"Недавня атака на російські стратегічні бомбардувальники – чудовий приклад. Навіть без західної розвідки, без будь-якої підтримки – третина російського повітряного флоту, її ядерного потенціалу була знищена. Це неймовірно. Жодна зі стартових угод і зусиль Заходу за десятиліття не наблизилася до такого ефекту", – відзначив Ландсбергіс.
Він висловив нерозуміння позиції тих голосів, що виступають проти вступу України в НАТО.
"Коли я чую, як дехто каже: "Україна не може вступити в НАТО, бо ми не готові надати їй гарантії безпеки", – я думаю: я хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України", – зауважив Ландсбергіс.
Він також підкреслив, що на тлі загрози російського нападу він був би "значно спокійнішим", знаючи, що українці боротимуться пліч-о-пліч.
За словами президента України Володимира Зеленського, операція Служби безпеки України "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні.
Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова після спецоперації СБУ "Павутина" заявила, що України має свої карти у війні.