Экс-глава МИД Литвы: хотел бы, чтобы моя страна имела гарантии безопасности от Украины

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что хотел бы, чтобы его государство получило гарантии безопасности от Украины.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Ландсбергис выразил восхищение украинскими оборонными возможностями, говоря, что Украина удерживает фронт фактически самостоятельно, а значительная часть ее защиты осуществляется благодаря отечественным технологиям.

"Недавняя атака на российские стратегические бомбардировщики – прекрасный пример. Даже без западной разведки, без какой-либо поддержки – треть российского воздушного флота, ее ядерного потенциала была уничтожена. Это невероятно. Ни одно из стартовых соглашений и усилий Запада за десятилетия не приблизилось к такому эффекту", – отметил Ландсбергис.

Он выразил непонимание позиции тех, кто выступает против вступления Украины в НАТО.

"Когда я слышу, как некоторые говорят: "Украина не может вступить в НАТО, потому что мы не готовы предоставить ей гарантии безопасности", – я думаю: я хотел бы, чтобы моя страна имела гарантии безопасности от Украины", – отметил Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что на фоне угрозы российского нападения он был бы "значительно спокойнее", зная, что украинцы будут бороться рядом.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова после спецоперации СБУ "Паутина" заявила, что Украина имеет свои карты в войне.