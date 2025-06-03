Білий дім уперше офіційно прокоментував операцію "Павутина"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на прохання прокоментувати операцію Служби безпеки України з ударів по російських аеродромах заявила, що США хоче, аби розвʼязана Росією війна закінчилась якнайшвидше.

Про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

На питання розповісти, що Трамп думає про операцію СБУ з ураження російської авіації в тилу, Левітт сказала, що позиція президента США щодо війни не змінилась.

"Він залишається оптимістичним щодо прогресу, який ми бачимо", – сказала вона, маючи на увазі переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі.

"Але він також реаліст і розуміє, що це дві країни, які перебувають у стані війни і перебувають у ній вже довгий час через слабкість і некомпетентність його попередника (Джо Байдена. – Ред.)", – додала речниця.

Пізніше, відповідаючи на ще одне питання щодо операції "Павутина", Левітт наголосила, що Трамп "не хоче, щоб ця війна затягувалася".

"Він хоче, щоб бойові дії припинилися, щоб люди перестали гинути, і щоб це питання було вирішене за столом переговорів", – сказала вона.

Насамкінець ближче до кінця брифінгу речниця Білого дому підтвердила, що президент США не був заздалегідь проінформований про українську спецоперацію.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник "УП" в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

Коментуючи серію ударів по російських аеродромах, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде нагадав про право України на самооборону.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після атаки заявив, що мати союзником сильну і добре озброєну Україну – це інтерес Європи.